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Amerikalı Paşinyan

Parlamentosu’nda yapılan ikinci tur lık oylamasında Washington’ın adamı seçildi. Sokakları yakıp yıkanlar, bu kez kutlama yaptı

Amerikalı Paşinyan
ABD, 'da istediğini aldı. Emirleri Washington'dan alan olmaması halinde ülkede "siyasi bir tsunami" çıkacağını öne sürmüş, seçilmesi halinde ise erken seçim kararı alacağını söylemişti. Hatta bu açıklamadan sonra, on binlerce kişiyi sokağa çağırmış ve birçok yerde olaylar çıkarmıştı. 105 sandalyeli parlamentoda 59 milletvekili Paşinyan'ın başbakanlığına destek verdi. Parlamento geçen hafta ise Paşinyan'ı başbakan seçmemişti. Ermenistan Parlamentosu'ndaki ikinci oylamaya bu gerginlikle gidildi. Nikol Paşinyan, Başbakan seçildi. Parlamentoda gerçekleştirilen oylamada Paşinyan'ın, 105 milletvekilinin 59'undan evet, 42'sinden hayır oyu aldığı belirtildi. Sarkisyan, günlerce süren sokak protestolarının ardından görevinden istifa etmişti. Yakıp yıkarak, tehditlerle başbakan olan Paşinyan kadar Washington da çok mutlu.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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