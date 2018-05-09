ABD, Ermenistan'da istediğini aldı. Emirleri Washington'dan alan Nikol Paşinyan başbakan olmaması halinde ülkede "siyasi bir tsunami" çıkacağını öne sürmüş, seçilmesi halinde ise erken seçim kararı alacağını söylemişti. Hatta bu açıklamadan sonra, on binlerce kişiyi sokağa çağırmış ve birçok yerde olaylar çıkarmıştı. 105 sandalyeli parlamentoda 59 milletvekili Paşinyan'ın başbakanlığına destek verdi. Parlamento geçen hafta ise Paşinyan'ı başbakan seçmemişti. Ermenistan Parlamentosu'ndaki ikinci oylamaya bu gerginlikle gidildi. Nikol Paşinyan, Başbakan seçildi. Parlamentoda gerçekleştirilen oylamada Paşinyan'ın, 105 milletvekilinin 59'undan evet, 42'sinden hayır oyu aldığı belirtildi. Eski Başbakan Sarkisyan, günlerce süren sokak protestolarının ardından görevinden istifa etmişti. Yakıp yıkarak, tehditlerle başbakan olan Paşinyan kadar Washington da çok mutlu.
Amerikalı Paşinyan
Ermenistan Parlamentosu’nda yapılan ikinci tur başbakanlık oylamasında Washington’ın adamı Nikol Paşinyan seçildi. Sokakları yakıp yıkanlar, bu kez kutlama yaptı
Etiketler: Nikol Paşinyan , Eski Başbakan , Ermenistan , Başbakan
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.