Japonya Başbakanı Shinzo Abe önceki gün eşiyle birlikte İsrail'e gitti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından akşam yemeğine davet edildi. Ancak Netanyahu'nun evinde verilen yemekte tatlı ayakkabıda gelince, ortam gerildi. Japonlar bu servise büyük tepki gösterdi. "Japonya'da tüm halk ayakkabılarını çıkartarak eve girer. Bu büyük aşağılama" denildi. Eleştiri okları ise Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara'ya çevrildi. Zira söz konusu yemek davetinin bizzat Sara Netanyahu tarafından organize edildiği kaydedildi. Sara Netanyahu'nun talimatı ile ünlü Rus şef Segev Moshe'nin metalden yapılmış ayakkabı içinde tatlıyı hazırladığı kaydedildi. Tüm tepkilere rağmen Sara Netanyahu'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Bu arada şef Moshe'nin daha önce de Netanyahu çiftinin evindeki davetlere yemek hazırladığı öğrenildi.
Akıllara 'Sara'r
Etiketler: Binyamin Netanyahu , Sara Netanyahu
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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