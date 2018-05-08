İsrail, 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınması beklenen ABD Büyükelçiliği için kentteki bazı cadde ve sokaklara adres levhalarını astı. İsrailli görevliler, tabelaları Arapça, İngilizce ve İbranice olarak hazırlattı. Öte yandan ABD Başkan Trump'ın büyükelçilik açılışına katılmayacağı, yerine kızı İvanka Trump ile damadını göndereceği bildirildi.
Trump Kudüs’e gitmeyecek
Etiketler: Kudüs , donald trump , ABD
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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