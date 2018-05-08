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Trump ’e gitmeyecek

Trump Kudüs’e gitmeyecek
İsrail, 14 Mayıs'ta 'e taşınması beklenen Büyükelçiliği için kentteki bazı cadde ve sokaklara adres levhalarını astı. İsrailli görevliler, tabelaları Arapça, İngilizce ve İbranice olarak hazırlattı. Öte yandan ABD Başkan Trump'ın büyükelçilik açılışına katılmayacağı, yerine kızı İvanka Trump ile damadını göndereceği bildirildi.
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