Son Dakika: Trump İran kararını açıkladı!

ABD Başkanı Trump'ın bu kritik açıklaması öncesinde ise Brüksel'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Alman bir yetkili, bugün Brüksel'de Fransa, Almanya ve İngiltere elçilerinin, İranDışişleri Bakan Yardımcısı ile bir görüşme yaptığını açıkladı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileri, tüm tarafları gelecek günlerde tansiyonun "kontrolsüz şekilde tırmandırılmasından kaçınmaya" çağırdı.

TRUMP SON KEZ UZATMIŞTI

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD TARİHİNDE YAPILMIŞ EN KÖTÜ ANLAŞMALARDAN BİRİ"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre bu, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

İRAN TEPKİLİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.



2015'te ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla, İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.



NÜKLEER ANLAŞMA NEDİR?

Nükleer anlaşma, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015'te ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, İran uranyum zenginleştirme programını kısıtlamış, karşılığında anlaşmaya taraf ülkelerin İran'a yönelik yaptırımları hafifletilmişti.

Anlaşmayla birlikte Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun İran'daki askeri üslere girişine izin verilmiş ve BM'ye kapsamlı denetim hakkı verilmişti.