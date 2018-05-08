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Favori Singapur

Favori Singapur
ABD Başkanı ile lideri Kim Jong Un'un bu ay sonunda Singapur'da bir araya geleceği iddia edildi. 'li yetkililerin Singapur'u onayladığı ama Kuzey Koreliler'in henüz 'Evet' demediği belirtildi. Söz konusu görüşme için Singapur her ne kadar öne çıksa da askerden arındırılmış özel bir bölge olan Kuzey Kore- sınırındaki yerin sembolik değerinin çok yüksek olduğu da iddia edildi.
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