ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bu ay sonunda Singapur'da bir araya geleceği iddia edildi. ABD'li yetkililerin Singapur'u onayladığı ama Kuzey Koreliler'in henüz 'Evet' demediği belirtildi. Söz konusu görüşme için Singapur her ne kadar öne çıksa da askerden arındırılmış özel bir bölge olan Kuzey Kore- Güney Kore sınırındaki yerin sembolik değerinin çok yüksek olduğu da iddia edildi.
Favori Singapur
Etiketler: donald trump , Kuzey Kore , güney kore , ABD
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.