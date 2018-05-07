Yılın en heyecanla beklenen düğünü İngiltere Prensi Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın dünya evine girmesiyle gerçekleşecekken, 600 davetli listesinde Markle'ın üvey kardeşi Thomas Markle Jr. yer almadı. Markel'ın üvey kardeşi Prens Harry'e bir mektup yazarak "Meghan Markle sizin için doğru kadın değil" diyerek düğünü iptal etmesini istemişti. Amacı nın ne olduğu bilinmeyen Markel Jr., mektupta bu evliliğin "Kraliyet evlilikleri tarihindeki en büyük hata olacağını" yazmıştı.
Üvey kardeşe davetiye yok
Kraliyet Ailesi’ne gelin gitmeye hazırlanan Meghan, 600 kişiye davetiye gönderdi.
Etiketler: Meghan Markle , Prens Harry
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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