SUUDİ Arabistan, geçtiğimiz ay Vatikan'ın Dinlerararası Diyalog Konseyi'ni ağırlamış, o görüşmede iş birliği anlaşması imzalanmıştı. İmzalanan anlaşmanın detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre Vatikan eliyle, Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu kent olan Medine'ye kilise inşa edilecek. Kilise'nin Medine'nin hangi bölgesine yapılacağına ilişkin bir resmi açıklama gelmezken, ibadethanenin bizzat Vatikan'ın eliyle yapılacağı belirtildi. Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran, "Suudi Kral Selman bin Abdülaziz ile görüştüm. Suudi yetkililer, 'ülkeye yeni bir imaj kazandırmaya hazır olduklarının' işaretini verdi" dedi.
Medine’ye kilise!
Etiketler: Kral Selman , Suudi Kral , MEDİNE
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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