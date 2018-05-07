Fransız öpücüğü

Ünlü İtalyan sinema yıldızı Monica Bellucci hakkında Fransa maliyesi geniş kapsamlı bir soruşturma açtı. Bellucci'nin 2010-2013 yılları arasında Fransız aktör Vincent Cassel ile evli olduğu dönemde vergi beyannamesi doldurmadığı ortaya çıktı. Ünlü yıldızın İsviçre'de bulunan banka hesapları ile bir kasası hakkında Fransız yetkililere resmi bildirim yapmadığı açıklandı. Ayrıca 53 yaşındaki Bellucci'nin Virjin Adaları'nda kurduğu bir naylon şirket üzerinden yüklü parası ve bir de kasası olduğu ortaya çıkartıldı. Bellucci'nin Fransız avukatı Marc Vaslin, ünlü yıldızın maliyenin belirttiği dönemde Fransa'da ikamet etmediğini ve İngiltere'de yaşadığını öne sürerek iddiaları yalanladı. "Müvekkilim belirtilen o dönemde hiçbir şekilde vergi kaçırmadığı gibi yasalara uygun hareket etmiştir" açıklaması yaptı.
Vincent Cassel
Vincent Cassel
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