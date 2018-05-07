Adidas'ın Sovyetler Birliği simgelerini taşıyan ürünleri Litvanya'da şaşkınlıkla karışık öfkeye yol açtı. Litvanya Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabında, Adidas'ın internet sitesinde, üzerinde 'USSR' yazan ve Sovyetler Birliği armasının bulunduğu kırmızı kadın tişörtünün satıldığı bir sayfanın ekran resmini yayınladı.
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Resmin altındaki açıklamada, "Hala 'imparatorluk nostaljisi' hastaları var. Ama aralarında ünlü Adidas şirketinin bulunması beklenmedik oldu" ifadeleri yer aldı. Yine sosyal medyada Adidas'a tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Adidas'ın bu tavrını siyasi bulduklarını açıkladı. Öte yandan Litvanya, 2008'de kabul ettiği bir yasayla, halka açık yerlerde ve etkinliklerde Sovyet ve Nazi sembollerinin kullanımını yasaklamıştı. Söz konusu simge ve sembollerin sadece müzelerde ve ayrıca bilimsel ve eğitim amacıyla sergilenmesine izin veriliyor. Yasağı ihlal edenler için para cezaları öngörülüyor.
YASAKLANMIŞTI...
Resmin altındaki açıklamada, "Hala 'imparatorluk nostaljisi' hastaları var. Ama aralarında ünlü Adidas şirketinin bulunması beklenmedik oldu" ifadeleri yer aldı. Yine sosyal medyada Adidas'a tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Adidas'ın bu tavrını siyasi bulduklarını açıkladı. Öte yandan Litvanya, 2008'de kabul ettiği bir yasayla, halka açık yerlerde ve etkinliklerde Sovyet ve Nazi sembollerinin kullanımını yasaklamıştı. Söz konusu simge ve sembollerin sadece müzelerde ve ayrıca bilimsel ve eğitim amacıyla sergilenmesine izin veriliyor. Yasağı ihlal edenler için para cezaları öngörülüyor.
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