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'ta sonuçları belli oluyor

devlet televizyonunun açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, lerde Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci parti oldu.

Tunusta yerel seçim sonuçları belli oluyor

devlet televizyonunun açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, lerde Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci parti oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 22:47
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