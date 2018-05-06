Dünyanın en güzel anneannesi olarak ünlenen Gina Stewart, Maxim dergisinin düzenlediği yarışmada 18 yaşındaki modeller yarışmasına katıldı. 4 çocuğu bir de torunu olan Gina, düzgün fiziği ve genç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Gina Stewart, yaşlanmamanın sırrını şekerden uzak durmak ve spor olarak yorumladı. Instagram'da 60 bin takipçisi olan Avustralyalı Stewart, Maxim dergisinin yarışmasında finalistler arasına girdi. Yarı yaşındaki modelleri geride bırakarak finale kalan Stewart, 'Maxim Finest' oylamasını kazanması durumunda derginin Avustralya edisyonuna kapak olacak.
En güzel anneanne
Etiketler: Gina Stewart , Avustralya , Instagram , Anneanne
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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