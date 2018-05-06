En güzel anneanne

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Dünyanın en güzel si olarak ünlenen Gina Stewart, Maxim dergisinin düzenlediği yarışmada 18 yaşındaki modeller yarışmasına katıldı. 4 çocuğu bir de torunu olan Gina, düzgün fiziği ve genç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Gina Stewart, yaşlanmamanın sırrını şekerden uzak durmak ve spor olarak yorumladı. 'da 60 bin takipçisi olan lı Stewart, Maxim dergisinin yarışmasında finalistler arasına girdi. Yarı yaşındaki modelleri geride bırakarak finale kalan Stewart, 'Maxim Finest' oylamasını kazanması durumunda derginin Avustralya edisyonuna kapak olacak.

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