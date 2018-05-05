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'da 'de çıktı!

'nın İvanovka kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı, yaklaşık binadan tahliye edildi.

Rusyada AVM yangını! 200 kişi...

Edinilen bilgiye göre, İvanobka kentinde bulunan Euroland Alışveriş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bakanlığının bölgesel idaresinden verilen bilgilerle göre, 50 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, alevlerin yükseldiği binadan yaklaşık tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi.

Rusya'da Mart ayında meydana gelen yangınında ise 41'i çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 21:41
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