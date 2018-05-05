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  1. Gazze'de patlama

'da çöktü

'nın güneyinde Jastrzebie-Zdroj kasabasındaki bir madende yaşanan sarsıntı sonucu oluşan göçükte 7 madencinin mahsur kaldığı bildirildi. Şirket sözcüsü, mahsur kalan madencileri kurtarma çalışmalarının yüksek miktarda biriken metan gazı nedeniyle güçlükle devam ettiğini belirtti.

Polonyada kömür madeni çöktü

Jastrzebie Kömür Şirketi Sözcüsü Katarzyna Jablonska-Bajer, ülkenin güneyindeki Zofiowka nde bir sarsıntı meydana geldiğini ifade ederek, sarsıntının ardından göçük altında kalan 4 madencinin kurtarıldığını, 7 madencinin ise mahsur kaldığını kaydetti.

Jablonska-Bajer, mahsur kalan madencileri kurtarma çalışmalarının yüksek miktarda biriken metan gazı nedeniyle güçlükle devam ettiğini belirtti.

'da enerji sektöründe kömür madenciliği önemli bir yer tutuyor.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 21:38
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