Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin ortasındaki Deir El Balah kentinde Zawaida meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden 4 kişinin kimliklerinin Mahmoud Al-ostaz, Wissam Abu-Mahrouk, Taher Shahin ve Musa Salman olduğu açıklanırken 1 kişinin kimliğinin henüz belirlenmediği ifade edildi. 3 kişinin de yaralandığı patlamanın neden meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.