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'de meydana gelen da ölü ve yaralılar var

’de meydana gelen da 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gazzede patlama

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin ortasındaki Deir El Balah kentinde Zawaida meydana gelen da 5 kişi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden 4 kişinin kimliklerinin Mahmoud Al-ostaz, Wissam Abu-Mahrouk, Taher Shahin ve Musa Salman olduğu açıklanırken 1 kişinin kimliğinin henüz belirlenmediği ifade edildi. 3 kişinin de yaralandığı patlamanın neden meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 20:39
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