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4 bin dolara Lamborghini

Lüks araba tutkusu olanları heyecanlandıracak haber 'dan geldi. Rusya’nın kentinde ise ’u yalnızca 4 bin dolar karşılığında satın almak mümkün, ancak bu araçla diğer Lamborghini’ler arasında bir fark var.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 22:20
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