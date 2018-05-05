Rusya'nın Penza kentinde ünlü Lamborghini Aventador spor arabası yalnızca 230 bin rubleye (4 bin dolar) satın alınabiliyor.
4 bin dolara Lamborghini
Lüks araba tutkusu olanları heyecanlandıracak haber Rusya'dan geldi. Rusya’nın Penza kentinde ise Lamborghini Aventador’u yalnızca 4 bin dolar karşılığında satın almak mümkün, ancak bu araçla diğer Lamborghini’ler arasında bir fark var.
Etiketler: Lamborghini Aventador , Rusya , Penza , 4 bin dolarlık lamborghini
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