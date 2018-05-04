Moskova'da 30 Nisan'da işlenen cinayetin arkasından popüler bilgisayar oyunu PUBG çıktı. Alexey M. adındaki 15 yaşındaki çocuk, 21 yaşındaki Daria Evdokimova adlı üniversite öğrencisi genç kadını, bir ATM'den para çektikten sonra bıçaklayarak öldürdü. Çocuk, kadının 30 bin ruble parasını çalarak kayıplara karıştı. Ancak Rus emniyet güçleri teknolojinin yardımıyla 15 yaşındaki çocuğu kısa sürede yakaladı. Çocuk katil evinde 'PlayerUnknown's Battlegrounds' (PUBG) adlı bilgisayar oyununu oynarken yakaladı. Küçük katil, "insan öldürmenin nasıl bir his olduğunu öğrenmek istediği için" oyunundaki bir senaryoya uyarak genç kadını katlettiğini itiraf etti.
Vahşet oyunu
Rusya’da bu kez mavi balina oyunu benzeri bir senaryo ile vahşet yaşandı
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.