Tarifsiz mutluluk!

TÜRK mutfağının tadı, dünyanın masasına servis edildi. İsveç devleti bir süre önce sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, köftenin hakkını verdi. Resmi hesaptan "İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım" sözleri tüm dünyanın gündemine geldi. Söz konusu paylaşım yaklaşık 7 bin kişi tarafından retweetlenirken, 18 bin kişi tarafından da beğenildi. 'Sweden.se' adlı resmi hesaptan yapılan itiraf, ABD ve İngiliz medyasından da büyük ilgi gördü. ABD'nin ünlü Newsweek dergisi haberi birinci sayfada yayınladı. Okurların büyük ilgi gösterdiği haberde, "İsveç köftelerinin uzun yıllardır ülkeye ait olduğu biliniyordu. Hafta sonu İsveç devleti sosyal medya hesabından köftenin Türkiye'ye ait olduğunu belirterek, sosyal medya kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı" ifadeleri kullanıldı.
'TEŞEKKÜRLER'
İngiliz medya kuruluşu BBC ise "İsveç köftesi Türkler'e ait" başlığını attı. Söz konusu haberde "İsveç'in ulusal yemeği olan İsveç köftesinin Türkiye'ye ait olduğu ortaya çıktı. Birçok Türk vatandaşı sosyal medya kullanıcısı, bu itiraftan dolayı İsveç'e teşekkür etti" denildi.
İsveç Kralı 12. Karl köftenin tarifini Osmanlı'dan aldı.
İsveç devleti, resmi Twitter hesabından köftenin hakkını köftenin sahibi olan Türkler'e verdi. "Köfte Türkler'in" dedi...
'TEŞEKKÜRLER'
İngiliz medya kuruluşu BBC ise "İsveç köftesi Türkler'e ait" başlığını attı. Söz konusu haberde "İsveç'in ulusal yemeği olan İsveç köftesinin Türkiye'ye ait olduğu ortaya çıktı. Birçok Türk vatandaşı sosyal medya kullanıcısı, bu itiraftan dolayı İsveç'e teşekkür etti" denildi.
İsveç Kralı 12. Karl köftenin tarifini Osmanlı'dan aldı.
İsveç devleti, resmi Twitter hesabından köftenin hakkını köftenin sahibi olan Türkler'e verdi. "Köfte Türkler'in" dedi...
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