Akdeniz'de gerilim artıyorken, dün ilginç bir kaza yaşandı. Bir Rus savaş uçağının Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye kentinin Cebele bölgesinde düştüğü açıklandı. Hmeymim Hava Üssü'nden kalktıktan hemen sonra düşen SU-30 tipi uçağın silahla vurulmadığını vurgulayan Rus ordusu, iki pilotun da öldüğünü doğruladı. Moskova'daki uzmanlar, uçağın kuşlar yüzünden düşmüş olabileceğini söyledi. Sosyal medyada olay bölgesine ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı ama Moskova fotoğrafların gerçek olmadığına dikkat çekti.
Rus SU -30 denize düştü
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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