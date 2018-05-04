Uzay aracı ve roket üreticisi 'SpaceX' şirketinin kurucusu ve 'Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketinin son dönemde Model 3 ile ilgili yaşadığı sorunlar hakkında konuştu. Tesla'nın elektrikli crossover aracı Model Y için geri sayım başladı. Musk'ın "üretim açısından devrim" olacağını söylediği Model Y için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Model 3'te yaşanan problemleri tekrarlamak istemeyen girişimci ve ekibi, yeni model için çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Ünlü girişimci, "Üretim için en erken tarih olarak 2020 diyebilirim" dedi.
Model Y devrimi
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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