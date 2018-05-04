Hindistan'ın kuzeyindeki şiddetli kum fırtınası bir felakete dönüştü. Yetkililer, fırtınada 77 can kaybının olduğunu açıkladı. 143 kişinin de yaralandığına dikkat çekildi. Yüzlerce evlerin yıkıldığı, ağaçların söküldüğün fırtınada bazı çiftlik hayvanları da telef oldu. Batı'daki Pakistan sınırından doğudaki Bangladeş'e kadar geniş bir hatta günlerdir kum fırtınasından büyük zarar gördüğünü belirten yetkililer, "Başkent Yeni Delhi ve Nepal sınırına yakın konumda yer alan Allahabad'da hasar çok büyük" dedi.
Kum fırtınası 77 can aldı
Etiketler: Yeni Delhi , Pakistan , Hindistan
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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