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Başarısızlığın ödülü

Başarısızlığın ödülü
Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) kurulduğundan beri ilk kez bir kadın direktör oldu. Görevi, eski bir istihbarat analisti olan İngiliz Rob Wainwright'tan devralan Catherine De , altı yıldır polisinin başındaki isimdi. Hukuk kökenli olan ve 24 yıldır Belçika polisi bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan De Bolle'ün Europol Direktörü olarak göreve başlaması eleştirileri de beraberinde getirdi. De Bolle'ün, Belçika'da planlandığı ortaya çıkan saldırıları ve sonrasında 'deki terör saldırıları bağlamında Belçika polisinin bir numarası olarak sergilediği kötü performans göndeme geldi.
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