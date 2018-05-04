Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) kurulduğundan beri ilk kez bir kadın direktör oldu. Görevi, eski bir istihbarat analisti olan İngiliz Rob Wainwright'tan devralan Catherine De Bolle, altı yıldır Belçika polisinin başındaki isimdi. Hukuk kökenli olan ve 24 yıldır Belçika polisi bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan De Bolle'ün Europol Direktörü olarak göreve başlaması eleştirileri de beraberinde getirdi. De Bolle'ün, Belçika'da planlandığı ortaya çıkan Paris saldırıları ve sonrasında Brüksel'deki terör saldırıları bağlamında Belçika polisinin bir numarası olarak sergilediği kötü performans göndeme geldi.
Başarısızlığın ödülü
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.