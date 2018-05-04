ABD Başkanı Donald Trump'ın (71) eski defterleri açıldı. Porno dünyasında Stormy Daniels mahlasıyla bilinen Stephanie Clifford, Trump'ın ipliğini ortaya çıkarttı. Clifford'un In Touch Weekly dergisine 2011'de röportaj verdiği, ancak dava açılması tehdidi üzerine bunun yayımlanmadığı vurgulandı. In Touch Weekly dergisine göre; Clifford, Trump'ın yatak sırlarını anlattı. Hatta yalan makinesinde test edilen porno yıldızının, tamamen doğruları söylediği anlaşıldı. Ayrıca Trump'ın ekibi başkanlık seçimlerinden bir ay önce Clifford'a sus payı olarak 130 bin dolar ödedi. Seçim ekibinde yer alan Michael Cohen, bu parayı bizzat kendi cebinden yaptı.
'YALAN SÖYLEDİLER'
İşte Trump'ın hukuk ekibinden olan eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, bu alışverişi doğruladı. Trump'ın Clifford'a "susması" için 130 bin dolar ödeyen avukatına aynı miktarda ödeme yaptığını açıkladı. Ancak Donald Trump daha önce, avukatı Michael Cohen'in 2016'daki başkanlık seçiminden hemen önce Clifford'a ödeme yaptığından haberi olmadığını vurgulamıştı. Giuliani ise bu paranın başkanlık kampanyası fonlarından ödenmediğini açıkladı. Ödemenin bir hukuk firması üzerinden yapıldığını vurguladı. Giuliani Trump'ın konunun ayrıntılarından haberdar olmadığını ama avukatı Cohen'in konuyu bu şekilde kapatacağından haberi olduğunu anlattı. Daniels'ın avukatı Michael Avenatti, Giuliani'nin açıklamasının ardından "Amerikalılar'ın öfkeli olması gerektiğini" söyledi. "Trump ve ekibi Amerikan halkına yalan söyledi. Bunun ciddi bir sonucu olması lazım" dedi.
BÜYÜK SATIŞ
FBI eski Direktörü James Comey'nin A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership (Daha Büyük Bir Sadakat: Gerçekler, Yalanlar ve Liderlik) isimli kitabı raflardaki yerini aldı. Trump'ın skandallarını içeren kitap 12 günde 1 milyon satış rakamına ulaştı. Kitap, Hillary Clinton'ın kampanyasında geçen anıların anlatıldığı "What Happened"in ilk haftadaki satışını da üçe katladı.
Rudolph Giuliani
Michael Cohen
Trump ile Daniels'in birlikte çektirdiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı.
Stephanie, yıllar önce verdiği röportajda, Trump'ın yaşına uygun bir performans gösterdiğini anlattı. Trump ile defalarca görüştüğünü ve korunmasız bir şekilde birlikte olduklarını belirtti. 2006'da başlayan ilişkinin 2010'a kadar sürdüğünü vurguladı. Clifford röportajda, Trump'ın kendisini kızı Ivanka'ya benzettiğini de açıkladı. Hatta "Kızı gibi zeki ve güzel olduğumu söyledi" ifadesini de kullandı.
'YALAN SÖYLEDİLER'
İşte Trump'ın hukuk ekibinden olan eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, bu alışverişi doğruladı. Trump'ın Clifford'a "susması" için 130 bin dolar ödeyen avukatına aynı miktarda ödeme yaptığını açıkladı. Ancak Donald Trump daha önce, avukatı Michael Cohen'in 2016'daki başkanlık seçiminden hemen önce Clifford'a ödeme yaptığından haberi olmadığını vurgulamıştı. Giuliani ise bu paranın başkanlık kampanyası fonlarından ödenmediğini açıkladı. Ödemenin bir hukuk firması üzerinden yapıldığını vurguladı. Giuliani Trump'ın konunun ayrıntılarından haberdar olmadığını ama avukatı Cohen'in konuyu bu şekilde kapatacağından haberi olduğunu anlattı. Daniels'ın avukatı Michael Avenatti, Giuliani'nin açıklamasının ardından "Amerikalılar'ın öfkeli olması gerektiğini" söyledi. "Trump ve ekibi Amerikan halkına yalan söyledi. Bunun ciddi bir sonucu olması lazım" dedi.
BÜYÜK SATIŞ
FBI eski Direktörü James Comey'nin A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership (Daha Büyük Bir Sadakat: Gerçekler, Yalanlar ve Liderlik) isimli kitabı raflardaki yerini aldı. Trump'ın skandallarını içeren kitap 12 günde 1 milyon satış rakamına ulaştı. Kitap, Hillary Clinton'ın kampanyasında geçen anıların anlatıldığı "What Happened"in ilk haftadaki satışını da üçe katladı.
Rudolph Giuliani
Michael Cohen
Trump ile Daniels'in birlikte çektirdiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı.
Stephanie, yıllar önce verdiği röportajda, Trump'ın yaşına uygun bir performans gösterdiğini anlattı. Trump ile defalarca görüştüğünü ve korunmasız bir şekilde birlikte olduklarını belirtti. 2006'da başlayan ilişkinin 2010'a kadar sürdüğünü vurguladı. Clifford röportajda, Trump'ın kendisini kızı Ivanka'ya benzettiğini de açıkladı. Hatta "Kızı gibi zeki ve güzel olduğumu söyledi" ifadesini de kullandı.
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