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Ahlaksız ilişki

İngilizce öğretmeni Yaira Flores, 14 yaşındaki öğrencisini hediye ile kandırıp otel odasına attı.

Ahlaksız ilişki
ABD son bir yıl içinde, öğrencileriyle yasak ilişki yaşayan öğretmenlerin sayısı, 40'ı aştı. Öğretmen-öğrenci rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. 26 yaşındaki İngilizce öğretmeni Yaira Cotto Flores, 14 yaşındaki öğrencisini bir motele götürdüğü için mahkemeye çıktı. 1 Mart'ta 'da gerçekleşen olayda, öğretmeninin çocuğa kondom vererek kullanmasını öğrettiği bildirildi. Genç öğretmenin öğrencisinin güvenini kazanmak için ona çeşitli aralıklarla birkaç hediye de verdiği öğrenildi. En az 10 yıl hapsi istenen öğretmenin cezasının 27 Ağustos'ta görülecek davada kesinleşeceği açıklandı.
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