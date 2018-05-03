ABD Başkanı Donald Trump'ın eski doktoru Harold Bornstein (70) 2016'daki başkanlık seçimleri öncesi Trump için yazdığı sağlık raporundaki ifadeleri bizzat yazmadığını, Trump tarafından kendisine 'dikte edildiğini' söyledi. 2015'te yayınlanan sağlık raporunda, Trump için, "Seçilecek en sağlıklı kişi olabilir" ifadeleri yer alıyordu. Beyaz Saray konuyla ilgili yorum yapmadı.
Yine Trump yine olay
Etiketler: donald trump , Beyaz Saray
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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