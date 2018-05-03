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Yine Trump yine olay

Yine Trump yine olay
ABD Başkanı 'ın eski doktoru Harold Bornstein (70) 2016'daki başkanlık seçimleri öncesi Trump için yazdığı sağlık raporundaki ifadeleri bizzat yazmadığını, Trump tarafından kendisine 'dikte edildiğini' söyledi. 2015'te yayınlanan sağlık raporunda, Trump için, "Seçilecek en sağlıklı kişi olabilir" ifadeleri yer alıyordu. konuyla ilgili yorum yapmadı.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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