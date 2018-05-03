Uçan kraliçe

İngiliz Kraliyet Ailesi, üçüncü kez bebek heyecanı yaşadı. 'George' ve 'Charlotte' adında 2 çocukları olan Prens Willam ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuklarını 23 Nisan'da kucaklarına aldı. Çift, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yeni katılan prense 'Louis Arthur Charles' adını taktı. Dünya basını, bu doğumun ardından gözünü saraydan ayırmadı. Doğumun gerçekleştiği Londra'daki St. Mary's Hastanesi'ne gitmeyen 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, torununu görmek için havalandı! Buckingham Sarayı'nda yaşayan Kraliçe, torunlarının yaşadığı Kensington Sarayı'na gitmek için helikopter kullandı. Kraliçe Elizabeth'in kuş uçuçu 3 kilometrelik mesafeyi helikopterle kat etmesi herkesi şaşırttı. Çünkü 2 saray arasında arabayla 5 dakikalık mesafe vardı. Kraliyet ailesinin yeni üyesini görmeye helikopterle giden Kraliçe'ye tepki yağdı.
İngiliz basını, Kraliçe Elizabeth'in torununun çocuğunu görmeye helikopterle gitmesini eleştirdi.
İngiliz basını, Kraliçe Elizabeth'in torununun çocuğunu görmeye helikopterle gitmesini eleştirdi.
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