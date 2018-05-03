Bir Rus savaş uçağının Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye kentinin Cebele bölgesinde düştüğü bildirildi.
Hmeymim hava üssünden kalktıktan hemen sonra düşen SU-30 tipi uçağın silahla vurulmadığını vurgulayan Rus ordusu, iki pilotun da öldüğünü duyurdu. Moskova'ya göre, uçak kuşlar yüzünden düşmüş olabilir.
Sosyal medyada olay bölgesine ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı.
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