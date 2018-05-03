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'de Rus savaş uçağı düştü!

'de bir Rus savaş uçağının düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği açıklandı

Suriyede Rus savaş uçağı düştü!

Bir Rus savaş uçağının 'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye kentinin Cebele bölgesinde düştüğü bildirildi.

Hmeymim hava üssünden kalktıktan hemen sonra düşen uçağın silahla vurulmadığını vurgulayan Rus ordusu, iki pilotun da öldüğünü duyurdu. Moskova'ya göre, uçak kuşlar yüzünden düşmüş olabilir.

Sosyal medyada olay bölgesine ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 11:21
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