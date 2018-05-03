İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde dün sabah 08.38'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı yaşanmazken, 105 kişi yaralandı. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi de saat 21.00'de deprem paniği yaşadı. 3.8'lik afette ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Komşu sallandı
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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