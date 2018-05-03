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Komşu sallandı

Komşu sallandı
İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde dün sabah 08.38'de 5.2 büyüklüğünde meydana geldi. Can kaybı yaşanmazken, 105 kişi yaralandı. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi de saat 21.00'de deprem paniği yaşadı. 3.8'lik afette ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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