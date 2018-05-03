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GEORGES MELİES NASIL DOODLE OLDU?

Google Doodle, Google Spotlight Stories, Google Arts & Culture ve Cinémathèque Française ekipleri birlikte çalışarak, Fransız illüzyonist ve film yönetmeni Georges Méliès'in yaşamına ve sanatçı kimliğine saygılarını sunmak için ilk Sanal Gerçeklik (VR) / 360° etkileşimli Doodle'ı oluşturdular. Doodle çalışanı ve proje sanat şefi Hélène Leroux, Nexus Studios tarafından hazırlanan Doodle'ın sahne arkasında neler olduğunu paylaşıyor: Georges Méliès, bir asırdan daha uzun bir süre önce sinema dünyasını (ve hayatımızı) değiştirecek yeniliklere imza attı. Arkasında bıraktığı yüzlerce filmle, çalışmalarının ve mirasının büyüklüğünü keşfetmek büyük bir zevk. Ona göre film ve kameralar sadece görüntü yakalamak için kullanılan araçlar değildi. Méliès için bunlar, hikayeyi aktarmanın ve izleyenleri gerçekten hikayenin içine çekmenin yoluydu. Méliès, çok sayıda hile ve illüzyon ile film yapımına sihir kattı. Böylesine bir yaratıcılığa saygımızı göstermek için günümüz hikaye anlatımının en yenilikçi ve etkileyici araçlardan biri olan Sanal Gerçeklik'i kullanmaktan daha iyi bir yol düşünemezdik. Doodle'daki çizimin, Méliès'in kendi filmlerinde oluşturduğu el yapımı dünyalara benzemesini istedik. Çektiği filmlerde her şeyi kendisi yaratıyor ve boyuyordu! Bu etkiyi sağlamak ve samimi bir duygu vermek için yoğun boya içeren bir görünüme odaklandım ve karakterlerle diğer öğelere pek çok doku ekledim. Ekip, daha sonra 2D tasarımları 3D modellemeye uyarlayarak inanılmaz bir iş gerçekleştirdi. Renkler de çok önemliydi. Méliès'in zamanında, renkli film çekilemiyordu. Bu yüzden, filmlerin her karesini, genellikle çok sınırlı sayıda rengin bulunduğu bir paletle boyuyorlardı. Bunu, filmin her sahnesini güçlü, hakim bir renkle (ör. camgöbeği, kırmızı veya sarı) birleştirerek göstermeyi seçtik. Kullanıcılara, Méliès'in dünyaya ne kadar çok şey kattığını hatırlatacak orijinal bir hikaye ve deneyim yaratma çalışmasında yer almaktan gurur duyuyorum. Bu çalışmanın, başka kişilerin de kendi hayallerinin peşinden gitmelerine vesile olacağını umuyorum.



GEORGES MELIES KİMDİR?

Georges Méliès 8 Aralık 1861 – ö. 21 Ocak 1938, tam adı Marie-Georges-Jean Méliès, sinemanın gelişmesinde öncülük etmiş Fransız film yapımcısı, yönetmen. Ailesinin ayakkabıcılık yaptığı Paris'te doğdu. Sinemanın ilk döneminde dünyanın önde gelen öykülü film yapımcısı oldu. Paris'te Theâtre Robert-Houdin'deki rolünün bir parçası olarak büyülü feneri kullanan Melies kariyerine sihirbaz olarak başladı. Auguste ve Louis Lumière'in bazı filmlerini gördükten sonra, daha bilimsel eğilimli vatandaşlarından çok daha farklı bir yöne çekmesine karşın yeni aracın potansiyelini hemen fark etti. 1895'te Lumiere kardeşlerin gerçekleştirdiği ilk sinema gösterisini izledi ve büyük heyecana kapıldı. Lumiere'ler aygıtlarını satmayı kabu] etmeyince, benzer bir aygıtı İngiliz mucit ve sinemacı Robert William Paul'dan (1869-1943) satın aldı. 4 Nisan 1896'da kendi salonunda film gösterileri düzenlemeye başladı. O yıl seksen kadar film çekti ve eııesi yıl, Paris yakınında Montreuil'de Avrupa'nın ilk film stüdyosunu kurarak stüdyo çekimlerine yöneldi. Çektiği öykülü filmler, ülkesinde ve dünyada büyük ilgi gördü. ABD'de yapılan taklitlerini engellemek üzere kendi yapım şirketi Star-Film'in 1903'te Amerika şubesini açtı. Film dağıtımının yanı sıra, orada film yapımına da girişti. Sinemaya getirdiği yenilikler zamanla eski önemini yitirdi ve Melies, hızla gelişen sinema sanayii içinde yerini koruyamadı. Son birkaç filmini 1911'de Pathe Kardeşler'le girdiği ortaklıkla çekebildi. Sinemadan uzaklaşarak stüdyosunu sahne gösterilerine açtı, kendisi de, 1923'te iflas edene değin sahneye çıktı ve komedyenlik yaptı. 1925'te eski oyuncularından biriyle evlendi ve eşiyle birlikte bir oyuncakçı dükkânı açtı. 1920'lerin sonunda sinema çevrelerince yeniden keşfedildiyse de, yaşamının geri kalan bölümünü kendisine ayrılan bir evde, unutulmuş olarak geçirdi. Georges Méliès'nin "Star Film Company" adlı şirketi 1896'da film üretimine başladı. 1897 yılı bahar ayları geldiğinde Paris dışında, Montreuil'de kendi stüdyosunu kurdu. 1892 ile 1912 yılları arasında yüzlerce film üretti. 1902'de Londra, Barselona ve Berlin'de; 1903'te ise New York'ta dağıtım büroları kurarak Lumiere'leri neredeyse saf dışı bıraktı. Ancak; 1908'de geçiş döneminde sinema filmleri farklı tür bir eğlence sunmaya yönelince Méliès'nin popülaritesi de azalmaya başladı.



FİLMOGRAFİSİ

Georges Méliès'in yönettiği yüzlerce filmden bazıları: Arrivée d'un train gare de Vincennes (1896)

The Bewitched Inn / L'Auberge ensorcelée (1896)

The Vanishing Lady / Escamotage d'une dame chez Robert-Houdin (1896)

Le Manoir du diable / Le Manoir du diable (1896)

The Four Troublesome Heads / Un homme de têtes (1898)

An Up-to-Date Conjuror / Illusioniste fin de siècle (1899)

Cléopâtre (1899)

The Dreyfus Affair / L'affaire Dreyfus (1899)

Jeanne d'Arc (1899)

Fat and Lean Wrestling Match / Nouvelles luttes extravagantes (1900)

One Man Band / L'homme-orchestre (1900)

The Two Blind Men / Les Deux aveugles (1900)

The Man With The Rubber Head / L'homme à la tête de caoutchouc (1901)

Bluebeard / Barbe-bleu (1901)

Aya yolculuk / Le Voyage dans la Lune (1902)

Gulliver / Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants (1902)

Extraordinary illusions / Illusions funambulesques (1903)

The Enchanted Well / Le Puits fantastique (1903)

The Apparation / Le Revenant (1903)

The Music Lover / Le mélomane (1903)

The Infernal Boiling Pot / Le chaudron infernal (1903)

The Infernal Cakewalk / Le cake-walk infernal (1903)

The Inn Where No Man Rests / L'Auberge du Bon Repos (1903)

The Mystical Flame / La flamme merveilleuse (1903)

Kingdom of the Fairies / Le royaume des fées (1903)

The Monster / Le monstre (1903)

The Magic Lantern / La lanterne magicue (1903)

The Ballet Master's Dream / La rêve du maître de ballet (1903)

The Damnation of Faust / La damnation de Faust (1903)

The Living Playing Cards / Les cartes vivantes (1904)

Imperceptible Transmutations / Le thaumaturge chinois (1904)

The Terrible Turkish Executioner / Le bourreau Turc (1904)

Untameable Whiskers / Le roi du maquillage (1904)

The Impossible Voyage / Le Voyage à travers l'impossible (1904)

The Scheming Gambler's Paradise / Le tripot clandestin (1905)

Hilarious Posters / Les affiches en goguette (1905)

Palace of the Arabian Knights / Le palais des mille et une nuits (1905)

Paris to Monte Carlo / Le raid Paris-Monte Carlo en deux heures (1905)

The Merry Frolics of Satan / Les 400 farces du diable (1906)

The Mysterious Retort / L'alchimiste Parafaragamus ou La cornue infernale (1906)

Denizler altında 20,000 fersah / 20,000 Lieues Sous les Mers (1907)

Tunnel sous la manche ou Le cauchemar franco-anglais (1907)

The Eclipse / L'éclipse du soleil en pleine lune (1907)

Dream of an Opium Eater / Le rêve d'un fumeur d'opium (1907)

The Devilish Tenant / Le locataire diabolique (1909)

The Doctor's Secret / Hydrothérapie fantastique (1910)

Conquest of the Pole / À la conquète du pole (1910)

Les Aventures de baron de Munchhausen / Les hallucinations du Baron de Münchausen (1911)

The Ranchman's Debt of Honor (1911 - ABD)

Conquest of the Pole / La Conquête du pôle (1912)

The Knight of the Snows / Le Chevalier des neiges (1912)

Cinderella or The Glass Slipper / Cendrillon ou La pantoufle mystérieuse (1912)

The Ghost of Sulpher Mountain (1912 -ABD)

The Prisoner's Story (1912 - ABD)

Le Voyage de la famille Bourrichon (1913)

Cabby's Nightmare (1914)