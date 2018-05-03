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tarih oldu

ETA tarih oldu
İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneyinde bağımsız devlet kurmak için silahlı mücadele yürüten Bask Yurdu ve Özgürlük () örgütü, kendisini feshettiğini duyurdu. Örgüt açıklamasında, "Uzun silahlı mücadele süresince büyük acılara neden olduk. Bunun telafisinin olmayacağını biliyoruz. Gerçekten üzgünüz. Af diliyoruz" dedi. Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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