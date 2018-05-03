Ermenistan'da gerilim bitmedi. Günlerce süren protestoların hedefindeki Başbakan Serj Sarkisyan, 23 Nisan'da istifa etti. Parlamento muhalif lider Nikol Paşinyan'ı başbakan seçmeyince kriz derinleşti. Bir hafta içinde yeniden seçim yapılacağı bildirildi. "Vazgeçmeyeceğiz" diyen muhalif lider Paşinyan'ın yaptığı genel grev çağrısı üzerine eylemler yeniden alevlendi. Başkent Erivan'da hayat durma noktasına geldi. Paşinyan taraftarları şehrin tüm cadde girişlerini oturarak trafiğe kapattı. Erivan'a giriş-çıkış yollarını da kapatan eylemcilerin havaalanına giden güzergahı da kesmesi dolayısıyla çok sayıda kişi havaalanına yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Paşinyan taraftarlarının toplu taşıma araçlarının çalışmasını da engelledi. Yolların kapalı olması, yolcu otobüslerinin ve metronun çalışmaması, çok sayıda çalışanın iş yerlerine ulaşamamasına da yol açtı.
Ermen'isyan'
Ermenistan’da siyasi kriz durulmadı. Muhalif lider, grev çağrısı yaptı. Göstericiler tüm yolları kapattı. Ortalık karıştı
Etiketler: Serj Sarkisyan , Ermenistan , muhalif lider
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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