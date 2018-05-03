İsrail'de siyahi bir mülteciyi saçlarından tutup onunla selfie çekilen adamın görüntüleri, tüm dünyayı ayağa kaldırdı. İsrail vatandaşının "Sen benim için aşağılıksın, beni eğlendir" diyerek gülmesine, olay yerindeki kimsenin tepki göstermemesi dikkat çekti.
Aşağılık sensin
Etiketler: İsrail
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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