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Aşağılık sensin

Aşağılık sensin
İsrail'de siyahi bir mülteciyi saçlarından tutup onunla selfie çekilen adamın görüntüleri, tüm dünyayı ayağa kaldırdı. vatandaşının "Sen benim için aşağılıksın, beni eğlendir" diyerek gülmesine, olay yerindeki kimsenin tepki göstermemesi dikkat çekti.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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