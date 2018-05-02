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ABD'de düştü: 5 asker öldü

ABD ordusuna ait bir C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağının Georgia eyaleti Savannah kentinde çevre yoluna düştüğü ve uçakta bulunan 5 askerin öldüğü bildirildi.

ABDde askeri uçak düştü

ABD Ulusal Asayis Komutanlığından yapılan açıklamada uçağın, Porto Rico Ulusal Asayiş Hava Kuvvetlerine bağlı olduğu ifade edildi.

EĞİTİM İÇİN UÇUYORDU
Açıklamada, eğitim görevi icra eden ve içinde 5 kişi bulunan uçağın, Savannah Hilton Head Uluslararası Havalimanı yakınlarına henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü ifade edildi.

5 ASKER ÖLDÜ
ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA) ise uçağın Arizona'daki Davis Monthan Hava Üssü'ne giderken düştüğünü açıkladı.

Kazada ölü ya da yaralı sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, medyaya konuşan ABD'li yetkililer uçakta bulunan 5 kişinin öldüğünü bildirdi.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 20:30
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