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'dan ABD Senatosu'na uyarısı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Senato'ya, gibi müttefik ülkelere 'dan silah aldıkları gerekçesiyle yaptırım uygulamayı değerlendirirken daha esnek davranma çağrısı yaptı.

Pentagondan ABD Senatosuna Türkiye uyarısı

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda perşembe günü konuşan Savunma Bakanı James Mattis, Rus askeri teçhizatı satın alan gibi müttefik ve partner ülkelere yaptırım uygulayarak ihtilaf çıkarmamak için daha esnek davranılmasını talep etti.

Ancak Türkiye ve Hindistan'ın 'dan füze savunma sistemleri almaya hazırlandığı dönemde, Mattis ''S-400 alımları epey endişe kaynağı'' demekten geri durmadı.

"MÜTTEFİKLERİMİZLE ÇATIŞMAK BİZİM ÇIKARIMIZA DEĞİL"
Müttefik ülkelerle çatışmadan kaçınmanın ABD'nin uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğuna dikkat çeken Mattis, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nda (CAATSA) ulusal güvenlik istisnaları yapılması gerektiğini savundu.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 22:10
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