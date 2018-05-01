İranlı kadınlar, erkek kılığında maça girdi. Kadınların futbol maçlarına gitmesinin yasak olduğu ülkede 5 kadın, erkek kılığına girerek stadyumda yerlerini aldı. Kendilerinden hiç kimse şüphelenmedi. Destekledikleri Persepolis futbol takımının maçına giden kadınlar, takma bıyık ve sakallarla kendilerini gizlerken, stadyumda çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Bu olay nedeniyle gözaltına alınan kadınlar kısa süre sonra serbest bırakıldı. İran'da daha önce de maçlara erkek kılığında giren kadınlar olmuştu. İran devleti, kadınlara yönelik yasağı maç ortamlarının kadınlar için uygun olmadığı şeklinde gerekçelendiriyor.
'Maç'o!
- 01 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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