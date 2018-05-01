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İşte 'ın iş görüşmelerinde sorduğu bilmece



ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen ile çalışmak için bilmeniz gereken bir bulmaca var. İşte Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sorduğu bilmece ve cevabı.
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  • 01 Mayıs 2018, Salı 19:35
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