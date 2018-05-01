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’da karantina

Macron’un Trump’a hediye ettiği ve bahçesine birlikte diktikleri fidanda parazit çıktı. Apar topar sökülen fidanın karantinaya alındığı öğrenildi

Beyaz Saray’da karantina
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta ABD'ye yaptığı resmi ziyarette hediye ettiği ağaç karantinaya alındı. Macron, ABDFransa dostluğunu simgeleyen ağacı ile birlikte 'ın bahçesine dikmişti. Ancak ağacın birkaç saat sonra söküldüğü görüldü.

SIKI GÜMRÜK KURALLARI
Ağacın ortadan kaybolmasının ardından Elysee sarayından bir açıklama geldi. Açıklamada olayın ABD'nin çok sıkı olan gümrük kurallarından kaynaklandığı ve çeşitli hastalıklar ve haşere saldırılarına karşı ABD topraklarına yurt dışından götürülen ağaçların belli bir süre karantinaya alındığı belirtildi. Bir Beyaz Saray kaynağı ağaçta bulunan parazitlerin öldürülmesi ve fidanın sağlıklı büyümesi için onu karantinaya aldıklarını belirtti. Yapılan açıklamalar, kameralar önünde adeta şov yapan iki liderin ağacı göstermelik olarak dikmiş olduğunu gösterdi. Gerekli kontrollerden geçtikten sonra ağacın yeniden aynı yere dikilmesi bekleniyor.
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