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Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına

Esad'a bağlı birliklerin ve bulunduğu tugaya düzenlenen da 38 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

Hama'da rejim ve bulunduğu 47. tugaya düzenlenen da, mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli lar meydan geldi ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

2,6 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

İSRAİL SALDIRISI İDDİASI
Patlamanın uçakları tarafından yapılan hava saldırısı nedeniyle olduğu iddia edildi.

Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 01:51
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