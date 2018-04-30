Türkiye'de görev yaptığı süre içinde PKK ve FETÖ'cü teröristlere sahip çıkan ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass, Trump yönetimince Afganistan'a gönderildi. Bass, yeni görev yerine gitmeden önce yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 9,5 aydır terör saldırısı olmuyorsa bizim işbirliğimiz sayesinde" diyerek, adeta DEAŞ'ı yönlendirdiğini itiraf etmişti.



John Bass makamına oturur oturmaz Afganistan kan gölüne döndü.



Afganistan'ın başkenti Kabil'in "diplomatik bölgesi"nde düzenlenen çifte bombalı intihar saldırısında, aralarında AFP foto muhabiri Shah Marai ve üç diğer gazetecenin de bulunduğu 25 kişi öldü ve 498 kişi de yaralandı. DHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, gerçekleşen iki saldırıyı da DAEŞ üstlendi.



Afganistan'ın başkenti Kabil'in "diplomatik bölgesi"nde düzenlenen çifte bombalı intihar saldırısında, aralarında AFP foto muhabiri Shah Marai ve üç diğer gazetecenin de bulunduğu 25 kişi öldü ve 49 kişi de yaralandı.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletli saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Şaş Darak bölgesinde patlattığını belirtti.İkinci saldırının, görüntü çekmek için bölgeye toplanan gazetecilerin arasında yaşandığını ifade etti.Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi.DHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, gerçekleşen iki saldırıyı da DAEŞ üstlendi.Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında AFP foto muhabiri Shah Marai'nin de bulunduğu öğrenildi. Haberi, AFP ajansı resmi twitter hesabından duyurdu.