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Eski sunucuyu böcekler yedi

ABD'li eski sunucu ve model , kaldığı huzurevinde köpeklerde bulunan 'uyuz böcekleri' tarafından canlı şekilde yenilerek öldü.

Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi

Bir zamanların en ünlü model ve sunucusu olarak gösterilen , 93 yaşında kaldığı huzurevinde böcekler tarafından yenerek öldü.

93 yaşında ölen kadının bunama sorunu yaşadığı ifade edildi. Talihsiz kadın 2010 yılından beri aynı huzurevinde yaşıyordu.

HUZUREVİNDEN 'İHMAL' İDDİASI
İddiaya göre sağlık yetkilileri insan vücuduna giren böcek türlerinin modelin yatağında türemeye başladıklarını ve ölümüne sebep olduklarını bildikleri halde huzurevi hakkında herhangi bir soruşturma açmadılar.

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  • 29 Nisan 2018, Pazar 19:32
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