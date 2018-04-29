Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldiği tarihi zirveden barış kararı çıktı. 1953 Kore Savaşı'ndan bu yana yarımadayı ikiye bölen sınır hattını geçip Güney Kore'ye ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. Kuzey Kore lideri Kim ise geçmişte de iki Kore arasında anlaşmalar imzalandığını fakat bu bir süre sonra beklentilerin boşa çıktığını belirterek, "Önümüzde öfkeli insanların ve tepkilerin çıkaracağı engeller olabilir fakat acısız zafer olmaz" dedi. Güney Kore lideri Moon da "Tüm dünya bizi izliyor ve omuzlarımızda büyük bir yük var" diye konuştu.
65 yıl sonra savaşsız Kore
Etiketler: Kuzey Kore , Güney Kore
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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