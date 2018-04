Skripal ekonomisi

Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta zehirlendi. İngiltere'nin Salisbury kentindeki olay sonrası, Başbakan Theresa May Rusya'yı suçladı. Dışişleri Bakanı Boris Johnson da ellerinde, Rusya'nın son 10 senedir "Novichok" isimli sinir gazı stoğu yaptığını ve kullanılan zehrin de aynı madde olduğunu açıkladı. 45 gündür "Novichok" Google'da en çok aranan kelimelerden biri oldu. Rus girişimciler de bunu paraya çevirmeye karar verdi. "Novichok" markasını tescil ettiren Rus işadamları, ilginç bir adım attı. "Novichok" votka ve zeytinyağları, Rusya'nın birçok kentindeki marketlerde satışa sunuldu. Hemen büyük ilgi gören "Novichok", kısa sürede ülkenin en çok satılan ürünleri arasına girdi. Adını açıklamayan bir Rus yetkili, "Patent başvurusuna onay verildiğini görünce, Novichok markasının ürünlerinin üretime başlamasına izin verdik. Halk arasında da bilinen bir marka olarak satışları başladı" dedi. İngilizler, bir zehir isminin marka olmasına tepki gösterdi. Bu arada Yulia Skripal, Londra'daki Rus Büyükelçiliği'nin yardım önerisini "şu an için" reddetti.