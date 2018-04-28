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Koşar adım Güney’e

Koşar adım Güney’e
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un (solda), Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile tarihi bir görüşme gerçekleştirmek için Güney Kore'ye gitti. Kim Jong-Un'un iki ülke sınırında bulunan silahsızlandırılmış bölgeden Güney Kore'ye geçişi sırasında korumalarının verdiği görüntü dikkatlerden kaçmadı. 12 korumanın 1.3 kilometre boyunca otomobilin yanında koşması, Avrupa ve ABD medyasında eleştirilere neden oldu.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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