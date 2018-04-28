Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un (solda), Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile tarihi bir görüşme gerçekleştirmek için Güney Kore'ye gitti. Kim Jong-Un'un iki ülke sınırında bulunan silahsızlandırılmış bölgeden Güney Kore'ye geçişi sırasında korumalarının verdiği görüntü dikkatlerden kaçmadı. 12 korumanın 1.3 kilometre boyunca otomobilin yanında koşması, Avrupa ve ABD medyasında eleştirilere neden oldu.
Koşar adım Güney’e
Etiketler: Güney Kore , Kuzey Kore
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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