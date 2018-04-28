Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2'si asker 6 kişi öldü. Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, intihar saldırganının bomba yüklü araçla ilçedeki askeri birliği hedef aldığını belirtti.
Zuvak, saldırıda 2 asker ile 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 5'i sivil 8 kişinin yaralandığını söyledi. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
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