İtalya'da Venedik Belediyesi, kente gelen turistlerin sayısını belirlemek için özel bir sayaç kurma kararı aldı. Belediyenin bu kararı İtalyan hükümeti ve UNESCO'nun onayını aldığı takdirde sayaçlar en kısa zamanda turistlerin kente giriş yaptığı stratejik noktalara kurulacak.
DOLUNCA GİREMEYECEKLER
Söz konusu sayaçlardan elde edilecek verilerle kenti ziyaret edenlerin sayısı kısıtlanacak. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, "Turist akışını düzenleme ve bu akışı yerel sakinlerin günlük yaşamına uyumlu hale getirmeyi amaçlayan bir dizi proje geliştirdik" diye konuştu. Brugnaro, ayrıca kentin ziyaretçi akınına dayanamadığını anlatmak için uluslararası bir medya kampanyası başlatma sözü de verdi. Geçtiğimiz Mart ayında, 270 bin nüfuslu Venedik'i 300 bin turist ziyaret etmişti. Venedik Belediyesi, turist yoğunluğunun doruk noktaya ulaşmasını bekledikleri tarihleri önceden açıklayacak. Polis sayısının da artırılması planlanıyor.
DOLUNCA GİREMEYECEKLER
Söz konusu sayaçlardan elde edilecek verilerle kenti ziyaret edenlerin sayısı kısıtlanacak. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, "Turist akışını düzenleme ve bu akışı yerel sakinlerin günlük yaşamına uyumlu hale getirmeyi amaçlayan bir dizi proje geliştirdik" diye konuştu. Brugnaro, ayrıca kentin ziyaretçi akınına dayanamadığını anlatmak için uluslararası bir medya kampanyası başlatma sözü de verdi. Geçtiğimiz Mart ayında, 270 bin nüfuslu Venedik'i 300 bin turist ziyaret etmişti. Venedik Belediyesi, turist yoğunluğunun doruk noktaya ulaşmasını bekledikleri tarihleri önceden açıklayacak. Polis sayısının da artırılması planlanıyor.
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