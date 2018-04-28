300 bin kadın

Peru'da 300 bin kadını zorla kısırlaştırmakla suçlanan eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori yeniden yargılanacak. Başsavcılık, Fujimori'yle birlikte bu dönemde görev yapan üç eski Sağlık Bakanı'nın da yargılanacağını duyurdu. Fujimori'ye 2 binden fazla kişinin dava açtığı belirtiliyor. Programın gönülllülük esasına dayandığı söylenmesine rağmen, binlerce kadın tehditle ve zorla kısırlaştırıldığını öne sürüyor.