Peru'da 300 bin kadını zorla kısırlaştırmakla suçlanan eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori yeniden yargılanacak. Başsavcılık, Fujimori'yle birlikte bu dönemde görev yapan üç eski Sağlık Bakanı'nın da yargılanacağını duyurdu. Fujimori'ye 2 binden fazla kişinin dava açtığı belirtiliyor. Programın gönülllülük esasına dayandığı söylenmesine rağmen, binlerce kadın tehditle ve zorla kısırlaştırıldığını öne sürüyor.
300 bin kadın
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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