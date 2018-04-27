ABD'nin Delaware eyaletinde, yasak aşk intikamında, iki kadın hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Jennair Gerardot, üniversitede hoca olan kocası Mark Gerardot ile meslektaşı Meredith Chapman'ın ilişkileri olduğunu öğrendi. İkilinin telefon mesajlarını okuyan kadın, kılık değiştirdi, peruk taktı, ikinci kadının oturduğu eve girdi. Akşam saatlerinde okuldan gelen kadını, silahla öldürdü. Ardından intihar etti. Karısını tüm aramalara rağmen bulamayan Mark Gerardot, olayı öğrenince şok geçirdi.
Yasak aşk intikamı
Etiketler: Mark Gerardot
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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