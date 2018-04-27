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Yasak aşk intikamı

Yasak aşk intikamı
ABD'nin Delaware eyaletinde, yasak aşk intikamında, iki kadın hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Jennair Gerardot, üniversitede hoca olan kocası Mark Gerardot ile meslektaşı Meredith Chapman'ın ilişkileri olduğunu öğrendi. İkilinin telefon mesajlarını okuyan kadın, kılık değiştirdi, peruk taktı, ikinci kadının oturduğu eve girdi. Akşam saatlerinde okuldan gelen kadını, silahla öldürdü. Ardından intihar etti. Karısını tüm aramalara rağmen bulamayan , olayı öğrenince şok geçirdi.
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