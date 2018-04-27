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Skandal

Skandal
8'i Türk 10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan örgütüne yönelik davanın görülmesine Münih'te devam edildi. Ölüm emrini veren äpe'nin avukatları Hermann Borchert ve Mathias Grasel salı günü başladıkları son savunmalarını tamamladı. Zschäpe'ye "en fazla 10 yıl hapis cezası verilecek" iddiası, öldürülen Türkler'in ailelerini isyan ettirdi.
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