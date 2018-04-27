8'i Türk 10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan NSU örgütüne yönelik davanın görülmesine Münih'te devam edildi. Ölüm emrini veren Beate Zschäpe'nin avukatları Hermann Borchert ve Mathias Grasel salı günü başladıkları son savunmalarını tamamladı. Zschäpe'ye "en fazla 10 yıl hapis cezası verilecek" iddiası, öldürülen Türkler'in ailelerini isyan ettirdi.
Skandal
Etiketler: Beate Zsch , NSU , nazi
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.