İran'da 1925-1941 yılları arasında yönetimi elinde tutan Şah Rıza Pehlevi'nin kayıp naaşı, Tahran'ın güneyindeki Şah Rey'deki bir türbe inşaatı sırasında bulundu. Pehlevi'nin, Şah Rey'deki mezarı 1979 devriminde tahrip edilmiş, mezardan çıkarılan mumya bulunamamıştı. Rıza Şah Pehlevi'nin ABD'de yaşayan torunu, mumyanın büyük olasılıkla dedesine ait olduğunu açıkladı. Pehlevi 1944'te sürgünde G. Afrika'da hayatını kaybetmişti. Mısır'da mumyalanan cenazesi, yıllar sonra İran'a götürülmüştü.
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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