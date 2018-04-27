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’nın sı bulundu

İran'da 1925-1941 yılları arasında yönetimi elinde tutan Pehlevi'nin kayıp naaşı, Tahran'ın güneyindeki 'deki bir türbe inşaatı sırasında bulundu. Pehlevi'nin, Şah Rey'deki mezarı 1979 devriminde tahrip edilmiş, mezardan çıkarılan mumya bulunamamıştı. Rıza Şah Pehlevi'nin ABD'de yaşayan torunu, nın büyük olasılıkla dedesine ait olduğunu açıkladı. Pehlevi 1944'te sürgünde G. 'da hayatını kaybetmişti. 'da mumyalanan cenazesi, yıllar sonra İran'a götürülmüştü.
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