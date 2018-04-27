Kuzey Kore Lideri ile Güney Kore Devlet Başkanı bir araya geldi

Kore yarımadası tarihi bir ana tanıklık ediyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in(muun jay-in) Panmunjom'daki Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Sınırı yürüyerek geçeceği açıklanan Kim Jong-un, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu.

BARIŞ EVİ'NE YÜRÜDÜ

1910- 1945 arasındaki Japonya sömürgesi dönemini takip eden 1950-1953 Kore Savaşı'ndan bu yana bölünmüş halde olan yarımadanın liderleri Kim Jong-un (Kuzey Kore) ve Moon Jae-in (Güney Kore) ilk kez bir araya geldi.Moon, başkanlık binası Mavi Saray'dan birleşme yanlısı Güney Korelilerin desteği eşliğiyle ayrıldı, yerel saatle 09.30'da sınır çizgisinde Kim'i karşıladı. Daha sonra iki lider zirvenin yapılacağı ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'ne (Peace House) yürüdü.

TÖREN MANGASI KARŞILADI

Kim böylece Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olarak tarihe geçti. Ardından Kim'i Barış Evi'nde Güney Kore askerlerinden oluşan tören mangası karşıladı.

Liderlerin burada kısa bir sohbetin ardından yerel saatle 10.30'da resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

İŞTE HEYETLER

Bu arada Kim'e, ülkeyi Güney Kore'nin şubatta ev sahipliği yaptığı PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden kardeşi Kim Yo-Jong'un ve ülkeyi yurt dışı ziyaretlerde temsil eden Meclis Başkanı Kim Yong-nam'ın da bulunduğu 9 kişilik bir delegasyon eşlik ediyor. Güney Kore'nin 7 kişilik heyetinde ise savunma bakanı ve birleşme bakanı yer alıyor.

Kim'in PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na temsilcisi olarak gönderdiği kız kardeşi Kim Yo-jong'un da katılacağı açıklanmıştı.

ANIT TAŞI KOYACAK

Öte yandan görüşmenin ardından ayrı ayrı öğle yemeği yiyecek olan taraflar, öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek birlikte ağaç dikecek. İki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanın dikileceği yerin yanına "Buraya barışı ve refahı ekiyoruz" yazılı bir anıt taşı konulacak.

MOON EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce birlikte kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecekler. Zirve Moon'un ev sahipliğinde yapılacak akşam yemeğiyle sona erecek.

Bu arada akşam yemeğinde servis edilecek yemekler de ayrı bir önem ve anlam taşıyor. Sözgelimi 'naengmyeon' adlı yemek, Moon'un talebi üzerine özellikle menüye dahil edildi. İsviçre yemeği olan 'rösti'nin Kuzey Kore 'versiyonu' da Kim için hazırlandı. Böylece Kuzey Kore ilk kez Kim'in çocukluğunu İsviçre'de geçirdiğine dair haberleri doğrular nitelikte bir harekete imza attı.

KORE SAVAŞI'NDAN BERİ İLK KEZ...

Kim- Moon görüşmesi, bir Kuzey Kore ve Güney Kore lideri arasında Kore Savaşı'ndan bu yana düzenlenen 3. zirve olma özelliği taşıyor. İlk olarak 2000'de Kim'in babası Kim Jong-il ve Güney Kore'nin o dönemki lideri Kim Dae-jung görüşmüştü. 3 gün süren görüşmede ortak ekonomi projeleri ve savaş sebebiyle ayrılmış ailelerin bir araya getirilmesi üzerinde mutabık kalınmıştı. Kim Dae-jung, Kuzey Kore politikası nedeniyle 2000 Nobel Barış Ödülü'ne de layık görülmüştü.

Ekim 2007'de de yine Kim Jong-il, Kim Dae-jung'un liberal halefi ve şimdiki lideri Moon'un akıl hocası Roh Moo-hyun'la bir araya gelmişti. Roh, askerden arındırılmış bölgeyi geçerek Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitmişti. Liderler barış anlaşması imzalama çabaları ve bir dizi işbirliği projeleri üzerinde uzlaşmıştı ama bu projelerin çoğu Roh'un halefinin Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir politika izlemeyi tercih etmesi üzerine yarıda kalmıştı.