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yeni varisin ismini açıkladı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen yeni üyesi, Cambridge Düşesi ve Cambridge Dükü Wlliam’ın bebeklerine isminin verildiği açıklanadı.

İngiliz Kraliyet Sarayından beklenen açıklama!
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  • 27 Nisan 2018, Cuma 18:33
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