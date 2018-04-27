İngiliz Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen Prens William ve Kate Middleton'ın üçüncü çocuklarına Louis Arthur Charles adı verildi.
William ve Kate çiftinin diğer çocuklarının ismi ise George ve Charlotte.
23 Nisan'da dünyaya gelen Louis Arthur, İngiltere Tahtının 5. varisi.
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